Беларусь и Великобритания обсудили дальнейший диалог в условиях Brexit

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился сегодня с директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Мартином Харрисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-британского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам выстраивания диалога двух стран с учетом Brexit.-0-