Беларусь и Венесуэла заинтересованы в развитии взаимодействия в торгово-экономической сфере

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в Беларуси Франклином Рамиресом Араке по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

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Стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльских отношений, а также перспективные направления сотрудничества. Во время встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в развитии взаимодействия в политической, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах.-0-