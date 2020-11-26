Беларусь как председатель СНГ в 2021 году будет укреплять авторитет организации на международной арене - Макей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель белорусского МИД подчеркнул: "На посту председателя в 2021 году мы нацелены на системную работу по укреплению Содружества, усиление его роли и повышение авторитета на международной арене".

Владимир Макей также отметил, что белорусская сторона рассчитывает на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной своих инициатив по углублению интеграции в ЕАЭС и СНГ.

Министр иностранных дел Беларуси поблагодарил своего коллегу Сергея Лаврова и всех коллег за участие в заседании коллегий, а также в очередной раз отметил поистине уникальный формат двустороннего общения, который "позволяет оперативно обсуждать и находить взаимоприемлемые решения по любым проблемным моментам двусторонней повестки и вырабатывать согласованные подходы к актуальным вопросам мировой политики".-0-