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Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью

Политика 09.11.2018 | 21:58
Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива

Первая китайская международная выставка импорта товаров и услуг China International Import Expo с 5 по 10 ноября с участием Беларуси проходит в Шанхае. На открытии этого масштабного форума выступил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, акцентировав внимание на дальнейшем расширении открытости Китая. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин в интервью корреспонденту БЕЛТА более подробно рассказал о новых векторах открытости страны для мира и в том числе для Беларуси как стратегически важного партнера, с которым Китай намерен еще более активизировать торгово-экономическое взаимодействие после выставки.

- Политика реформ и открытости Китая насчитывает 40 лет, а своим выступлением в Шанхае китайский лидер фактически дал старт ее новому этапу…

- На церемонии открытия Си Цзиньпин выступил с основным докладом "Новая эра, общее будущее", продемонстрировав решимость Китая к большей открытости и сотрудничеству. Он разъяснил китайский план дальнейшего продвижения этой политики и объявил о важных предпринимаемых в связи с этим мерах.

Так же продемонстрировал твердую решимость продвигать китайский план открытости, инклюзивности и взаимовыигрышного сотрудничества в выступлении премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В течение 40 лет Китай твердо придерживался позиции, чтобы страна была открыта не только для самостоятельного развития, но и для того, чтобы принести пользу миру. В 1978 году, в начале проведения этой политики, экономика Китая составляла всего 367,9 млрд юаней. В 2017 году валовой внутренний продукт Китая достиг 82,71 трлн юаней (что эквивалентно $12,2 трлн). Доля КНР в общемировом объеме ВВП выросла с 1,8% в 1978 году до 16% в 2017 году. Эти цифры говорят сами за себя.

За эти годы ВВП Китая рос со среднегодовым темпом 9,5%, а экономика страны стала второй по величине в мире. Приведу еще один факт - более 700 млн человек успешно вышли из нищеты, что стало большим достижением и в деле улучшения прав человека. Благодаря быстрому экономическому росту наша страна достигла блестящих результатов в области энергетики, транспорта, почты и телекоммуникаций, науки, образования, культуры, здравоохранения и в других основных отраслях.

Знаменательно, что начиная с 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином реализация политики реформ и открытости вышла на новую стратегическую высоту, способствуя достижению страной действительно исторически значимых результатов.

- Каково влияние китайской политики реформ и открытости на мировую экономику?

- Я бы сказал, что очень большое. Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. А объем импорта и экспорта за период с 1978 по 2017 год увеличился почти в 800 раз. Китай продолжает оставаться первым в мире по экспорту товаров - наш экспорт составляет 12,8% от мирового. По импорту товаров КНР занимает второе место после США. Прямые китайские иностранные инвестиции в 2016 году достигли более $196 млрд (более 10% прямых иностранных инвестиций в мире), Китай стал вторым по величине инвестором.

Можно сказать, что наш вклад в рост мировой торговли отражается не только в растущих масштабах. Модернизация самой китайской экономики также оказывает положительное влияние. Соответствующие данные показывают, что с 2013 по 2016 год конечное потребление Китая имеет самый высокий процент от мирового потребления.

По мере постоянного укрепления экономической мощи Китай активно участвует в глобальном экономическом развитии и экономическом управлении, выходит на новые рынки, придерживается взаимовыгодного сотрудничества и расширяет уровень открытости. Примером этому может служить концепция "Один пояс и один путь". В настоящее время более 100 стран и международных организаций активно поддерживают и участвуют в ее реализации. Концепция, особенностью которой является принцип "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", уже стала важным дополнением к существующему механизму международного экономического развития.

- По сравнению с другими крупными экономиками мира в настоящее время экономический рост Китая по-прежнему остается одним из самых высоких…

- Сейчас функционирование экономики в Китае в целом является стабильным. Такие основные показатели, как экономический рост, занятость, цены, платежный баланс, прибыль предприятий, финансовые доходы и производительность труда находятся в разумном диапазоне.

Несмотря на растущую внутреннюю и международную неопределенность, как отметил Си Цзиньпин, основные принципы экономического развития и стабильности в Китае не изменились. Условия, поддерживающие качественное развитие производственных факторов, не претерпели перемен, а общая динамика долгосрочной стабильности поддерживается на хорошем уровне.

Китай - это рынок с более чем 1,3 млрд человек и территорией свыше 9,6 млн кв.км. Перспективы экономического развития страны оптимистичны, а что касается возникающих проблем, принимаются все меры для их своевременного решения. При этом способность макрорегулирования Китая, что отмечают и мировые эксперты, постоянно укрепляется. Мы видим, что идет вперед китайское инвестиционное и торговое сотрудничество со странами вдоль "Одного пояса и одного пути", и в особенности с Беларусью.

- Можно ли сказать, что в русле продвижения открытости была организована и Первая китайская международная выставка импорта товаров и услуг в Шанхае?

- Абсолютно верно. Успешное ее проведение - очередной шаг для осуществления инициативной открытости китайского рынка миру.

Оглядываясь назад, в историческое прошлое, необходимо отметить, что открытое сотрудничество является важной движущей силой для повышения жизнеспособности международной экономики и торговли. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью заявить, что открытое сотрудничество есть не что иное, как требование эпохи.

Первая китайская международная импортная выставка соответствует этим веяниям эпохи и создает всеобщую платформу для развития глобальной торговли, предоставляет международные общественные блага для развития открытой экономики. Безусловно, экспозиция стала мощной мерой для защиты многосторонней торговой системы.

- На этой выставке Си Цзиньпин сказал о пяти ключевых направлениях по дальнейшему расширению Китаем открытости…

- Это облегчение базовых условий для импортной продукции, расширение доступа к внутреннему рынку, формирование более благоприятной бизнес-среды, содействие дальнейшей открытости внешнему миру и продвижение развития многостороннего и двустороннего сотрудничества. Данные векторы - сигнал иностранным предпринимателям.

Согласно прогнозам, китайский импорт товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит $30 трлн и $10 трлн соответственно. Это отличные перспективы для всех китайских партнеров, в том числе для Беларуси, для поставок белорусских товаров на наш огромнейший рынок.

- Данная выставка привлекла огромное внимание зарубежного сообщества. Сколько государств откликнулось на ее проведение?

- Да, действительно, Первая китайская международная выставка импорта получила активный отклик и привлекла участие 172 государств, регионов и международных организаций, а также более 3,6 тыс. предприятий. Более 400 тыс. китайских и зарубежных представителей, в том числе от компаний из Беларуси, приняли участие в переговорах для обсуждения закупок. Количественные результаты торговых сделок, заключенных на выставке, еще не объявлены, однако исходя из периодических отчетов о проведенных сделках на десятки миллиардов юаней, успехи данной экспозиции обещают быть внушительными.

- Как бы вы оценили белорусское участие в выставке?

- Очень важной была организация Беларусью национальной экспозиции, где на высоком уровне были продемонстрированы предлагаемые товары и услуги. Кроме того, белорусская и китайская стороны подписали ряд документов, в числе которых меморандум о торгово-экономическом взаимодействии между Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-ШОС", соглашение о намерениях создания на территории "Великого камня" Чэнду-Европейского промышленного субпарка.

Хочу сказать, что важными были и результаты состоявшегося в Пекине накануне выставки третьего заседания белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству под председательством руководителей его национальных частей - заместителя главы Администрации Президента Беларуси Николая Снопкова и члена Политбюро ЦК КПК, члена Политбюро ЦК КПК, члена Секретариата ЦК КПК, секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня. Стороны подписали протокол заседания и соответствующие документы о сотрудничестве.

Стороны единогласно признали необходимость еще более активной реализации договоренностей между главами двух государств, содействия сотрудничеству в "Одном поясе и одном пути", а также договорились о необходимости продолжать изучение взаимного потенциала в различных сферах, дальнейшего расширения обменов и сотрудничества в областях экономики, торговли, высоких технологий, образования и культуры.

При стратегическом руководстве и личной поддержке Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко наши отношения вышли на новый этап доверительного взаимовыгодного сотрудничества, а обмены, взаимодействие в различных сферах достигли самого высокого уровня за всю историю дипотношений.

Уверен в том, что Беларуси и Китаю удастся в полной мере задействовать колоссальный потенциал двустороннего сотрудничества.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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