Беларусь на заседании СМИД СНГ проинформировала о ситуации внутри и вокруг страны - Макей

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь на заседании Совета министров иностранных дел СНГ проинформировала участников о ситуации, складывающейся внутри и вокруг страны. Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр иностранных дел Владимир Макей по итогам заседания.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что повестка дня была очень обширной. "Как всегда, участники заседания обменялись информацией о ситуации, складывающейся в нашем регионе, по периметру наших границ, внутри наших государств, - подчеркнул он. - Белорусская сторона довела информацию о том, как развивается сейчас ситуация внутри и вокруг Беларуси. Мы особо подчеркнули необходимость сделать уроки из тех событий, которые происходят в нашем регионе, и отметили необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ. На это, кстати, обратили внимание все мои коллеги".

"Для нас абсолютно четко и понятно то, что эта структура - Содружество Независимых Государств - должна функционировать, должна и дальше оставаться площадкой не только для обмена мнениями, но и принятия решений по всемерному углублению сотрудничества в различных сферах и областях", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что на заседании был рассмотрен и принят ряд важных документов. В частности, СМИД принял план многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2021 год, который предусматривает обмен мнениями в рамках этих консультаций по всем актуальных вопросам жизнедеятельности Содружества.

Кроме того, были обсуждены проекты документов, которые позднее будут выноситься на рассмотрение глав государств СНГ. "Наиболее важными из них являются концепция дальнейшего развития СНГ и план по реализации этой концепции. План обширный, включает 60 пунктов и также охватывает практически все сферы жизнедеятельности нашей организации", - заметил глава внешнеполитического ведомства.-0-

Угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать - Макей