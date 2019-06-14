Беларусь надеется на продолжение конструктивного парламентского взаимодействия со Швецией - посол

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь надеется на продолжение устойчивого и конструктивного парламентского взаимодействия со Швецией. Об этом заявил посол Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Мирончик на встрече со спикером риксдага Андреасом Норленом и представителями руководства шведского парламента. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

"Руководитель белорусской дипмиссии выразил надежду на то, что вслед за первыми контактами по парламентской линии, состоявшимися в марте этого года, шведский риксдаг и новый состав Палаты представителей Национального собрания Беларуси наладят устойчивое и конструктивное взаимодействие", - отметили в посольстве.

Дмитрий Мирончик проинформировал руководство риксдага о развитии Беларуси и ситуации в регионе, прогрессе, достигнутом в двусторонних отношениях за год, прошедший после восстановления полноформатных дипломатических контактов между Минском и Стокгольмом.

Посол акцентировал внимание на том, что товарооборот двух стран вырос в 2018 году более чем на четверть, а шведские компании, включая таких гигантов, как "ИКЕА", проявляют неподдельный интерес к сотрудничеству с нашей страной. "Было подчеркнуто, что некоторые вопросы двусторонней повестки продолжают носить дискуссионный характер, но это не мешает Минску и Стокгольму формулировать общие подходы по таким темам, как борьба с торговлей людьми, и конструктивно обсуждать проблематику укрепления региональной безопасности", - добавили в посольстве.

Во встрече с руководством риксдага также приняли участие послы Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы и России.-0-