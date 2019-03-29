Беларусь намерена поставлять грузовую и коммунальную технику во вьетнамский Хошимин

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена поставлять грузовую и коммунальную технику во вьетнамский город Хошимин. Вопросы организации поставок обсуждались во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина с заместителем председателя Народного комитета города Хошимин Чан Винь Туеном. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме.
"Стороны обсудили возможный вклад белорусских субъектов хозяйствования в развитие транспортной инфраструктуры крупнейшего экономического центра Вьетнама - города Хошимин, а также налаживание межрегионального сотрудничества", - уточнили в посольстве.
Во время рабочей поездки в Хошимин Владимир Гошин принял участие в церемонии открытия международного семинара Electrify Vietnam 2019. На мероприятии дипломат провел встречу с руководством Министерства торговли и промышленности Вьетнама и Вьетнамской энергетической ассоциации.
Кроме того, организована встреча посла с руководителями ведущих вьетнамских компаний - выпускниками белорусских вузов. "Достигнуты договоренности о совместных усилиях по расширению двустороннего сотрудничества в сфере торговли, образования, науки и туризма", - подчеркнули в посольстве.-0-
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