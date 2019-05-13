Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом - Макей

13 мая, Брюссель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь намерена продолжать курс на развитие отношений с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Европейским союзом. Намерены добиться того, чтобы мы подписали Приоритеты партнерства. К сожалению, не по нашей вине процесс этот пока приостановлен. Я надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в подписании соглашений по облегчению визового режима и реадмиссии", - сказал Владимир Макей.

По словам министра, на мероприятиях в Брюсселе будут подводиться итоги 10-летнего существования проекта "Восточное партнерство". Очень важно тщательно проанализировать все достижения и посмотреть на недостатки, чтобы за следующие 10 лет страны в рамках этой инициативы достигли намного больших результатов.

"Мы намерены говорить о том, что нам твердо нужно работать над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским союзом, - заявил глава внешнеполитического ведомства. - Мы будем обсуждать сегодня все вопросы. У нас запланирован ряд двусторонних встреч".

Владимир Макей добавил, что в каждом объединении или двусторонних отношениях есть и негативные нюансы. Однако важно не зацикливаться на них, а пытаться найти что-то общее и объединяющее, то, что поможет преодолеть существующие проблемы и выйти на поступательный путь развития. "Мы исходим всегда из того, что надо искать то, что нас не разъединяет, а то, что объединяет, и на такой основе выстраивать свои отношения. Именно приверженность объединительной повестке дня всегда дает больше результатов для всех субъектов международного права, нежели какая-то конфронтационная линия", - резюмировал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Владимир Макей представляет Беларусь на мероприятиях в честь 10-летия программы ЕС "Восточное партнерство", которые проходят 13-14 мая в Брюсселе.

Под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини 13 мая проходит встреча на уровне министров иностранных дел 28 стран ЕС и 6 стран "Восточного партнерства": Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Вечером председатель Европейского совета Дональд Туск даст ужин для руководителей стран "Восточного партнерства". От ЕС в нем примут участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини, член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

На следующий день, 14 мая, в Брюсселе пройдет конференция высокого уровня по случаю 10-летия проекта "Восточного партнерства".-0-