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15 февраля 2020, 09:10

Беларусь никогда не будет дружить с кем-то за счет кого-то - Макей

Владимир Макей. Фото "Известия"
Владимир Макей. Фото "Известия"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не будет дружить с кем-то за счет кого-то. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил "Известиям" во время своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то. Мы хотим нормальные, добрые отношения со всеми нашими партнерами. Естественно, с соседями они объективно будут более близкими", - сказал министр.

Таким образом Владимир Макей ответил на вопрос, будет ли Беларусь развивать отношения с США в ущерб сотрудничеству с Россией. Он также не считает, что Беларусь можно втянуть в сферу какого-то влияния. "Она была, есть и будет находиться здесь, в Европе, где рядом есть большие соседи, а есть соседи поменьше. Конечно, мы подвержены определенному влиянию этих стран. Но сказать, что можно взять и переместить Беларусь на американский континент или чтобы она была больше подвержена американскому влиянию, абсолютно невозможно. Мы останемся там, где мы есть", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь готова дружить со всеми - укреплять и развивать традиционно дружественные отношения с Россией, но и параллельно с другими важными торгово-экономическими партнерами, включая ЕС и США.-0-

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