Беларусь ответственно и взвешенно относится к участию в ОДКБ - Лавриненко

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ответственно и взвешенно относится к своему участию в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Игорь Лавриненко. Сегодня он принял участие в заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь очень ответственно и взвешенно относится к своему участию в Организации Договора о коллективной безопасности, - сказал Игорь Лавриненко. - Сегодня на заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам был рассмотрен ряд рекомендаций и модельных законов, которые предлагаются для совершенствования законодательств стран - участниц ОДКБ. Обсуждение прошло очень активно. Были высказаны замечания и предложения. Это все будет учтено в дальнейшей работе. И данные рекомендации, и модельные акты будут представлены на утверждение Совету Парламентской ассамблеи ОДКБ".

В частности, сегодня обсуждены проекты рекомендаций ПА ОДКБ по совершенствованию национального законодательства государств - членов ОДКБ по вопросам нежелательной миграции, по регулированию оборота виртуальных валют, по регулированию деятельности трастов на территориях стран ОДКБ, а также по гармонизации законодательств по вопросам изъятия имущества граждан и организаций в условиях военного и чрезвычайного положения (реквизиции) и совершенствованию организационно-правовых и методических основ учета положений модельных актов при совершенствовании национального законодательства государств ОДКБ.-0-