Беларусь получила приглашение от ЕС на мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что Беларусь получила приглашение от Европейского союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий, смотрим, что там будет по содержанию и будем вносить соответствующие предложения главе государства", - сказал министр.

Решение о необходимости визита будет приниматься исходя из его важности и результативности. "Визитов много, важно, чтобы они приносили конкретный результат", - подчеркнул Владимир Макей.

Десятилетие "Восточного партнерства" будет отмечаться 13 мая. На мероприятие приглашены лидеры стран "Восточного партнерства".-0-