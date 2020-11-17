Беларусь понижает до экспертного уровень участия в "Восточном партнерстве"

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь понижает до экспертного уровень участия в инициативе "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у главы государства об актуальных вопросах внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД с сожалением констатировал, что некоторые страны, в том числе и Европейского союза, пошли на введение санкций в отношении Беларуси. "Конечно, мы не можем оставлять подобного рода вещи без ответа. С нашей стороны расширены также соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза. Мы предложили приостановить работу координационной группы "Беларусь - Евросоюз", в рамках которой обсуждались различные вопросы нашего взаимодействия", - пояснил министр.

В числе ответных мер он также назвал понижение уровня представительства Беларуси в "Восточном партнерстве". "На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в "Восточном партнерстве". Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Поэтому принято решение о понижении уровня участия Беларуси в этой инициативе до экспертного", - сказал министр.

Это означает, по его словам, что на мероприятиях "Восточного партнерства" Беларусь будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. В случае проведения саммита вопросы, касающиеся Беларуси, скорее всего будут обсуждаться на уровне Постоянного представителя Беларуси при Евросоюзе.

"В принципе мы всегда были настроены, настроены и будем настроены на то, чтобы санкционная риторика уходила из нашей повестки дня, - продолжил он. - Но, к сожалению, действия наших партнеров не оставляют нам ничего иного, кроме как адекватно реагировать на эти негативные шаги в отношении Беларуси. Еще раз повторюсь: не мы были инициаторами этих шагов. Мы лишь адекватно реагируем на те негативные заявления и конкретные действия наших западных партнеров, связанные с вмешательством во внутренние дела Беларуси".-0-