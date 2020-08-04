Беларусь постепенно наращивает внешнеполитическое сотрудничество - Макей

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь постепенно наращивает внешнеполитическое и внешнеэкономическое сотрудничество, которое было ограничено из-за пандемии COVID-19. Это сказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей сегодня во Дворце Республики, где Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что пандемия безусловно сказалась на активности контактов с зарубежными коллегами, тем не менее проходили видеоконференции, видеовстречи, во время которых обсуждались актуальные темы взаимодействия.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что в стране было принято правильное решение бороться с коронавирусной инфекцией, не останавливая производство. "Нужно бороться с пандемией, но делать это аккуратно и без остановки производства", - сказал министр.

Он обратил внимание, что в настоящее время идет активизация контактов с зарубежными коллегами. "Начались активные контакты, в том числе и личные встречи", - отметил Владимир Макей.-0-