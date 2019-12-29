Беларусь предлагает РФ провести VII Форум регионов в Минске и Минской области

29 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь предлагает России провести в 2020 году VII Форум регионов в Минске и Минской области.

Об этом сегодня в программе "Контуры" на телеканале ОНТ сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает БЕЛТА.

Спикер проинформировала, что белорусская сторона направила российской свои предложения по тематике форума, времени и месту его проведения. "Скорее всего, это будет осень, Минск и Минская область" - сказала Наталья Кочанова.

Она выразила уверенность, что верхние палаты парламентов Беларуси и России продолжат плодотворное сотрудничество. Наталья Кочанова отметила, что не первый год знает председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко. Она первой поздравила спикера верхней палаты белорусского парламента с избранием на этот пост. "У нас будут складываться добрые отношения, направленные на сотрудничество между нашими парламентариями", - считает Наталья Кочанова.

Спикер коснулась задач, которые стоят перед Национальным собранием седьмого созыва. Она напомнила, что их четко определил Президент 5 декабря на встрече с парламентариями. "Самое главное - это люди, справедливое отношение к ним. Все принимаемые решения должны быть во благо государства", - подчеркнула Наталья Кочанова

Следующий год она назвала особенным. Он завершает текущую пятилетку. Предстоит сформировать план экономического развития на 2021-2025 годы. Стране предстоит провести президентские выборы и отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Год будет непростым, но очень интересным", - резюмировала председатель Совета Республики.-0-