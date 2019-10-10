Беларусь предлагает увязать торжества к 75-летию ООН с юбилеем победы во Второй мировой войне

10 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Подготовка к Саммиту ООН, посвященному 75-летию создания Организации, обсуждена на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с заместителем генерального секретаря ООН по делам Генеральной ассамблеи и конференционному обеспечению Мовсесом Абеляном во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Саммит планируется провести 21 сентября 2020 года с участием глав государств и правительств. Торжества будут посвящены теме "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам нужна: подтверждая нашу коллективную приверженность многосторонности".

Андрей Дапкюнас подчеркнул необходимость качественного смыслового наполнения юбилейного саммита, который не только позволит всем государствам заявить свои позиции, но и даст главам делегаций возможность для прямого неформального общения по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Белорусский дипломат также предложил увязать это мероприятие с 75-летием победы во Второй мировой войне, а также учесть при проведении торжеств в штаб-квартире ООН и другие знаковые даты, связанные с ее историей.

Мовсес Абелян поддержал подходы Беларуси к организации предстоящих праздничных мероприятий и подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию. Он также выразил удовлетворение подготовкой на базе белорусских вузов переводческих кадров для ООН.

На встрече были рассмотрены в том числе вопросы взаимодействия Беларуси с Секретариатом ООН и финансово-логистические аспекты организации государствами мероприятий в штаб-квартире Организации.-0-