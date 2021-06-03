3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приняла ответные меры на санкции США против концерна "Белнефтехим". Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос "Спутник Беларусь" о вступлении в силу санкций США против концерна "Белнефтехим", сообщает БЕЛТА.

Ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса формально начали действовать сегодня. "Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона прогнозируемо продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее - точечных санкциях. На деле эта поддержка выражается именно таким образом. Отрадно, что все больше наших граждан начинают это прекрасно понимать", - отметил пресс-секретарь МИД.

Чтобы еще раз обратить внимание на двуличие американских коллег, он процитировал подписанный США в 1994 году Будапештский меморандум: "Соединенные Штаты Америки подтверждают Республике Беларусь свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету…"

По его словам, в Беларуси ожидали подобного развития событий, поэтому "государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах".

"Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - сказал Анатолий Глаз.

Он назвал принятые ответные меры точечными, призванными послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. "Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.-0-