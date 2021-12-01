1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает не политизировать миграционный кризис, а решать через сотрудничество всех сторон. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич на сессии Совета Международной организации по миграции (МОМ), сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Руководитель белорусской делегации выступил во время общей дискуссии сессии. Юрий Амбразевич приветствовал деятельность МОМ на протяжении семи десятилетий по продвижению упорядоченной, регулярной и безопасной миграции в мире.

Постпред обратил особое внимание на ситуацию с мигрантами на границе Беларуси со странами Европейского союза. "В частности, он отметил необходимость разрешения миграционного кризиса через сотрудничество всех заинтересованных сторон, а не политизацию проблемы, и выразил готовность Беларуси к такому сотрудничеству", - рассказали в дипмиссии.

Юрий Амбразевич также приветствовал активное подключение Международной организации по миграции к разрешению кризиса.-0-