Беларусь продолжает консультации по вступлению в ВТО

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает двусторонние консультации по вступлению во Всемирную торговую организацию, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Ситуация с коронавирусом повлияла на процесс вступления Беларуси в ВТО. "Мы в этот сложный период продолжаем двусторонние консультации, в том числе в формате видеоконференций", - сказал первый замминистра. Он добавил, что белорусской стороне "есть много чего обсудить индивидуально с государствами - членами ВТО".

Андрей Евдоченко пояснил, что вступление в ВТО подразумевает три переговорных трека. Так, решаются многосторонние системные вопросы, ведутся двусторонние консультации с отдельными государствами по доступу на рынок товаров и услуг, обсуждается государственная поддержка сельского хозяйства.

Первый замминистра напомнил, что в феврале в Швейцарии должно было состояться очередное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к организации. Однако с учетом пандемии и ситуации в принимающей стране его перенесли на неопределенный срок.

В феврале МИД считал возможным вступление Беларуси в ВТО в конце 2020-го - начале 2021 года. Андрей Евдоченко подчеркнул, что не стал бы говорить о смещении сроков, поскольку их нет и все зависит от того, как договорятся стороны.-0-