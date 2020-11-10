Беларусь рассчитывает на поступательное разрешение нагорнокарабахского конфликта - МИД

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси выступило с обращением в связи с прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Текст размещен на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это благоразумное решение позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв", - подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что, отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей. "Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки. Выражаем надежду, что достигнутые договоренности станут основой для установления прочного, долговременного мира в регионе и поступательного разрешения конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права", - заявили в МИД.-0-