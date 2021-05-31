Беларусь рассматривает Африканский континент как один из важных элементов многовекторной внешней политики - Борисевич

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Африканский континент как один из важных элементов своей многовекторной внешней политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич сегодня на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Африка - это важный рынок, на котором активно работают и за который конкурируют такие глобальные игроки, как Китай, США, Россия, Индия, ЕС, - обратил внимание заместитель министра. - Мы также рассматриваем Африканский континент как один из важных элементов своей многовекторной внешней политики".

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Фото Павла Орловского