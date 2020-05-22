Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу. Это отметил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк, комментируя корреспонденту БЕЛТА решение США.

"Договор имеет особое значение для нашей страны. Он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости, - подчеркнул официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. - Договор по открытому небу является одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он вносит весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками".

Андрей Шупляк обратил внимание, что более 1,5 тыс. наблюдательных полетов, проведенных за годы выполнения договора, стали наглядным примером его востребованности и жизнеспособности в меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве.

"США являются важным участником договора и вносят существенный вклад в его успешное осуществление. Убеждены: ни одна страна не заинтересована в дальнейшем снижении доверия и росте военно-политической напряженности в мире, нанесении серьезного ущерба архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями. Твердо придерживаемся позиции о том, что все проблемы можно и нужно решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках Консультативной комиссии по открытому небу, специально созданной для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений договора", - подчеркнул заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД.

Беларусь готова к конструктивному взаимодействию по укреплению Договора по открытому небу и повышению его эффективности со всеми государствами-участниками, в том числе в преддверии запланированной на 2020 год четвертой конференции по рассмотрению действия договора, заявил представитель внешнеполитического ведомства.-0-