Беларусь становится одним из лидеров в борьбе с использованием киберпространства террористами - Воронков

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь становится одним из лидеров в противодействии тому, чтобы киберпространство использовалось в террористических целях. Об этом сегодня заявил заместитель Генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков на международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Воронков поблагодарил белорусскую сторону за соорганизацию форума. "Беларусь становится одним из лидеров, как в глобальном, так и в региональном измерениях, в противодействии использования в террористических целях киберпространства, а также новых нарождающихся технологий. Успех в этой борьбе - одно из решающих условий окончательной победы над террором", - подчеркнул он.

Сегодняшнюю конференцию Владимир Воронков назвал отличной возможностью оценить быстро развивающиеся угрозы, выработать инновационные подходы для решения общих проблем. Это должно способствовать укреплению национального, регионального и межрегионального потенциала в борьбе с террором, считает он.

"Только общими усилиями мы сможем противостоять растущей угрозе терроризма, только так мы сможем быть хотя бы на шаг впереди", - убежден заместитель Генерального секретаря - глава Контртеррористического управления ООН. В частности, он призвал к более тесному сотрудничеству правительства, технологический сектор и религиозных лидеров в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения.

Владимир Воронков остановился на использовании искусственного интеллекта в борьбе с террором. Разработки в этой сфере позволяют обрабатывать и идентифицировать информацию с молниеносной скоростью, интернет-контент террористов обнаруживается и удаляется быстрее, чем когда-либо - в течение 15-20 минут.

На масштабном международном форуме присутствуют 66 делегаций, в том числе представители 55 государств, а также международных, неправительственных организаций и академических кругов.

Цель форума - обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Конференция будет разделена на три тематические сессии. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.

Конференция проходит в Минске 3-4 сентября. Она организована Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Мероприятие логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре 2018 года.-0-