Беларусь стремится к равноправному сотрудничеству с каждой страной ЕС - Макей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова продолжить формирование нормативной базы сотрудничества с Европейским союзом. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на переговорах с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой во время официального визита в Болгарию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Лукашенко пригласил Президента Болгарии посетить Беларусь Приглашение от главы белорусского государства Румену Радеву передал Владимир Макей во время встречи в Софии.

"Значительная часть переговоров была посвящена вопросам развития сотрудничества Республики Беларусь с Европейским союзом. В этом контексте белорусская сторона подтвердила открытость к дальнейшей активизации контактов с ЕС в целом, а также стремление к равноправному взаимовыгодному взаимодействию с его членами. Белорусская сторона подчеркнула готовность продолжать работу по формированию нормативной базы сотрудничества с ЕС", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что между министрами состоялся "подробный, заинтересованный обмен мнениями по широкому перечню вопросов двусторонней, многосторонней и региональной повестки дня". Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Беларуси и Болгарии в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также механизмы активизации регионального взаимодействия.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с Президентом Болгарии Руменом Радевым. Фото МИД

В Софии Владимир Макей провел переговоры и с Президентом Болгарии Руменом Радевым. "Стороны обсудили весь комплекс двусторонних белорусско-болгарских отношений, наметили перспективные темы сотрудничества, а также обменялись мнениями о совместных мероприятиях, направленных на обеспечение устойчивого развития двух стран, укрепление стабильности и безопасности в европейском регионе", - сообщили в пресс-службе МИД.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с Председателем Народного собрания Республики Болгария Цветой Караянчевой. Фото МИД

На встрече с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой рассмотрены актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества. Отмечена важность прямых контактов между депутатами парламентов, в том числе в формате групп дружбы и межпарламентских организациях.

Глава белорусского МИД также встретился с представителями болгарского бизнеса, работающими на белорусском направлении. "Участники встречи обменялись мнениями о возможностях совместных мероприятий, в том числе по линии ассоциаций бизнеса двух стран, направленных на расширение деловых контактов и реализацию взаимовыгодных проектов", - добавили в ведомстве.-0-

Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях - Макей Владимир Макей рассказал, что во время его встреч с руководством Болгарии был отмечен взаимный интерес к повышению уровня контактов и развитию сотрудничества по всем направлениям взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.