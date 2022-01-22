22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в случае принятия обновленной Конституции не превратится в парламентскую республику. Это следует из заявлений заместителя главы Администрации Президента Беларуси Ольги Чуприс в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Был задан вопрос относительно иерархии нормативных правовых актов в проекте обновленной Конституции, в частности статуса указов Президента и законов, которые принимает парламент. "Такой вопрос тоже прозвучал на последнем совещании (у Президента Беларуси по итогам всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений в Конституцию. - Прим. БЕЛТА). Мы к нему тоже дополнительно обращались после совещания. В предложенных изменениях мы выстраиваем иерархию нормативных правовых актов. И каждый акт имеет свое место в этой системе. Наверху всей пирамиды стоит Конституция, как Основной закон, обладающий высшей юридической силой и имеющий непосредственное применение, действие на территории Беларуси. Декреты (Президента. - Прим. БЕЛТА) уходят. Соответственно, повышается статус законов. В соответствии с предложенными изменениями указы Президента не должны противоречить законам Республики Беларусь. Но вместе с тем это не означает, что у Президента не будет определенных полномочий на издание указов", - сказала Ольга Чуприс.

По ее словам, глава государства сможет издавать указы в том случае, если какие-то отношения не регулируются законами, а также когда право на издание указов предусмотрено законами. "Собственно, так есть и сейчас", - заметила замглавы Администрации Президента.

"Поэтому мне кажется, что здесь не должно быть каких-то проблем. Тем более не стоит говорить о парламентской республике. Такая же иерархия нормативных правовых актов установлена в Российской Федерации и Азербайджане", - привела пример Ольга Чуприс.

Она также подчеркнула, что работа над проектом была направлена в том числе на то, чтобы не допустить двоевластия: "Иерархия нормативных правовых актов в действующей редакции и предлагаемых изменениях разная. И то, что предложено сейчас, как раз направлено на устранение возможных проблем с двоевластием".

Отвечая на вопрос, не будет ли в результате принятия предложенного проекта обновленной Конституции ослаблена президентская республика, Ольга Чуприс сказала: "Как раз мы республику нашу должны усилить, а не ослабить. И на это нацелены все наши предложения. В частности, институт ВНС как раз для того, чтобы усилить республику".-0-