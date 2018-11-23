Беларусь выстраивает равноценные отношения и с Западом, и с Востоком - Анатолий Глаз

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь избегает ложного выбора между Западом и Востоком, занимая нейтральную позицию. Об этом сегодня в ходе дискуссии XVI Минского форума заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бы не сказал, что мы сейчас решили больше начать открываться Западу, занять нейтральную позицию и равновесно себя позиционировать, - эту позицию мы занимаем последовательно, уже многие годы пытаясь выстраивать равноценные, равнозначные, взаимовыгодные отношения с большинством своих международных партнеров. И, естественно, избегая ложного выбора между Западом и Востоком. В последние годы Запад эту нашу позицию понял, и мы находим все больше взаимопонимания", - сказал Анатолий Глаз.

По мнению начальника управления, имидж страны на внешнем контуре формируется прежде всего исходя из ее поступков. Он подчеркнул вклад Беларуси в стабильность и безопасность в регионе, а также обратил внимание на ее беспроблемность и неконфликтность. "Мы единственная страна в СНГ, где нет никаких конфликтов внутри страны. Мы не создаем конфликтогенный потенциал своим соседям", - отметил он.

Отвечая на вопрос о конфликте на востоке Украины, Анатолий Глаз сказал, что соответствующие события отражаются и на Беларуси. Тем более что географически государства близки, и белорусское государство испытывает определенные, в том числе экономические, издержки. "Мы в силу своих возможностей пытаемся помочь эту проблему решить", - добавил пресс-секретарь.

"Решение только одно - в диалоге и выполнении договоренностей. В данном случае минских соглашений, которые были подписаны в столице Беларуси", - заявил он.

Анатолий Глаз также отметил, что не исключается и необходимость подключения к диалогу других сторон. "Главное, чтобы этот диалог принес результат, велся в сторону разрешения конфликта и имел результат", - уверен представитель МИД.

Организатором Минского форума выступает Немецко-белорусское общество. Ключевая тема мероприятия - "Беларусь и ЕС - будущее партнерства: диалог, развитие, дигитализация". В ходе дискуссий на площадке Минского форума эксперты обсуждают архитектуру безопасности в Европе, региональное сотрудничество и решение конфликтов в Центральной и Восточной Европе, национальный брендинг Беларуси в Европейском регионе и др.-0-