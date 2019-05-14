Беларусь выступает за преодоление противоречий между ЕС и Россией - Макей

14 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за преодоление противоречий между Европейским союзом и Россией. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на конференции высокого уровня по случаю десятилетия инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Продолжающиеся конфронтация и противоречия между Востоком и Западом, между Россией и Европейским союзом - проблема для нас, потому что мы находимся между двумя крупными лагерями. Мы страдаем от этой конфронтации и хотели бы ее избежать", - сказал Владимир Макей.

По его словам, для преодоления противоречий между крупными блоками Беларусь выступает за интеграцию интеграций. "На наш взгляд, она могла бы каким-то образом объединить два интеграционных процесса в нашем регионе - евразийский и европейский", - добавил министр.-0-