Беларусь заинтересована в активном взаимодействии с Францией в экономике и гуманитарной сфере - Фисенко

21 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в активном взаимодействии с Францией в экономике и гуманитарной сфере. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко 20 марта на встрече с членами группы дружбы "Франция-Беларусь" в Национальной ассамблее, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Париже.

С французской стороны на встрече присутствовали президент группы дружбы Кристоф Лежен, члены группы дружбы: вице-президент Национальной ассамблеи Кароль Бюро-Боннар, депутаты Кристоф Бланше, Жером Ламбер, Винсент Тьебо, Жан-Мари Фьевет, Стефани Тромпиль и Лоуренс Трастур-Иснарт. Обсуждались итоги работы нынешнего состава группы дружбы, перспективы белорусско-французского межпарламентского сотрудничества.

Обращаясь к французским парламентариям, Игорь Фисенко отметил, что белорусская сторона считает межпарламентский диалог важным инструментом двустороннего сотрудничества и заинтересована в активном взаимодействии с Францией как в экономической области, так и в гуманитарной сфере. Он представил конкретные проекты, намеченные к реализации в ближайшее время.

В свою очередь президент группы дружбы поблагодарил белорусскую сторону за активную позицию по развитию отношений с Францией и подчеркнул нацеленность на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия.

Кроме того, с членами группы дружбы обсуждены возможные модальности их участия в крупных международных мероприятиях, запланированных к проведению в Беларуси в 2019 году: II Европейские игры, 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 1000-летие Бреста.-0-