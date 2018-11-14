Беларусь заинтересована в более активном привлечении швейцарских инвестиций - Андрейченко

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в более активном привлечении швейцарских инвестиций. Об этом сегодня сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с председателем комитета по финансам Национального совета Швейцарии Маргарет Кинер Неллен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас важен приход иностранных инвестиций в Республику Беларусь. И я хочу с удовлетворением отметить, что Швейцария входит в десятку стран, из которых поступает в Беларусь наибольшее количество инвестиций. За 2017 год их поступило $50 млн, в том числе на чистой основе - $30 млн. Это очень весомая цифра. Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей отметил, что если Швейцария видит препятствия, которые мешают приходу инвестиций в Беларусь, то белорусская сторона готова будет это обсудить и устранить их. "У нас сегодня как раз состоятся парламентские слушания на тему улучшения инвестиционного климата", - сообщил он и пригласил Маргарет Кинер Неллен посетить слушания.

Владимир Андрейченко добавил, что в последние годы товарооборот между двумя странами показывает рост. Он также видит потенциал сотрудничества в развитии банковской отрасли, более активном взаимодействии на уровне парламентов.-0-