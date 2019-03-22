22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в привлечении стратегических инвесторов из Республики Корея. Об этом было заявлено на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Встреча была организована в связи с завершением дипломатической миссии посла. Андрей Дапкюнас отметил, что за время работы в Беларуси Ким Ёнг Хо внес значительный вклад в комплексное расширение двустороннего взаимодействия, особенно в сфере торговли, научного и образовательного сотрудничества, культуры.

Белорусский дипломат особо подчеркнул заинтересованность страны в углублении взаимовыгодного сотрудничества предприятий с корейским бизнесом, в том числе в инвестиционной сфере. Стороны обсудили возможности и условия привлечения производителей и инвесторов из Республики Корея к участию в работе индустриального парка "Великий камень", в котором зарегистрировано уже более 40 резидентов из различных регионов мира, в том числе из Китая, США, стран Европейского союза.

"Посол отметил заинтересованность предприятий республики как в торговом взаимодействии, так и в приходе на белорусский рынок в качестве стратегических инвесторов, - отметили в пресс-службе МИД. - Ким Ёнг Хо обратил внимание на трудолюбие и рачительность белорусов, похожие на традиционные черты корейского характера, и выразил уверенность в успешности сотрудничества".

Во время встречи также шла речь о подготовке визитов высокого уровня, дальнейшем упрощении взаимных поездок граждан обеих стран, о перспективах создания более благоприятных условий для двусторонней торговли, в том числе в контексте членства Беларуси в ЕАЭС.-0-