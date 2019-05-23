Беларусь заинтересована в развитии регионального сотрудничества с Германией - Мясникович

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы двустороннего партнерства, в том числе на уровне регионов, обсуждались на встрече председателя Совета Республика Беларуси Михаила Мясниковича с послом Германии Петером Деттмаром, который завершает дипломатическую миссию в стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Как отмечалось во время встречи, особое значение Беларусь придает развитию регионального сотрудничества. Связи между регионами двух стран заметно активизировались, однако потенциал далеко не исчерпан. Еще один приоритет - инвестиционное партнерство. Беларусь заинтересована в более динамичном развитии бизнес-контактов, создании новых совместных компаний с Германией.

Председатель Совета Республики отметил положительную динамику сотрудничества двух стран: расширяются межпарламентские контакты, укрепляются торгово-экономические связи, растет число совместных проектов. "Это обусловлено общим потеплением отношений с объединенной Европой и Германией в частности", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Отдельно стороны обсудили возможность расширения молодежных контактов. Михаил Мясникович подчеркнул, что это хорошие "инвестиции" в будущее. Петер Деттмар поддержал эту идею и проинформировал, что, готовясь к мероприятиям, приуроченным 10-летию "Восточного партнерства", Германия уделяет этим вопросам особое внимание. "Уверен, нам удастся добиться прогресса по этой теме", - сказал он.

Посол позитивно оценил перспективы взаимодействия двух стран. "Пришло время, чтобы европейцы, рассмотрели Беларусь как суверенное государство со своей историей, своим прошлым, настоящим и будущим. Западной Европе, в том числе Германии, еще предстоит над этим поработать. В то же время сегодня взгляд на Беларусь в Германии отличается от того, что было четыре года назад", - обратил внимание он.

Во время переговоров речь также шла о подготовке Минска к проведению II Европейских игр. Посол отметил, что делегация Бундестага посетит Беларусь для участия в церемонии открытия игр.-0-

Фото Андрея Покумейко