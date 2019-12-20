Беларуси и России осталось решить три группы вопросов - Орешкин

20 декабря, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларуси и России осталось решить три группы вопросов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин после состоявшейся встречи в Санкт-Петербурге президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам сегодняшних переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, газовой и налоговой сферах. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты", - сказал Максим Орешкин.

По его словам, на встрече глав государств обсуждалось то, что достигнуто с момента встречи в Сочи. "У нас была очень напряженная и очень эффективная работа с моим визави - Дмитрием Крутым (первый вице-премьер Беларуси. - Прим. БЕЛТА) по этой проблематике. Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний. Мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка", - рассказал министр.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы.-0-