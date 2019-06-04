Беларуси нужен ЕС как единый мощный геополитический игрок - Макей

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларуси нужен ЕС как единый мощный геополитический игрок. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр выразил пожелание в адрес европейских партнеров, чтобы ЕС не потерял интереса к "Восточному партнерству" после выборов в Европарламент. По его словам, Беларусь очень заинтересована в том, чтобы "Восточное партнерство" существовало и оставалось приоритетным для ЕС.

Владимир Макей также подчеркнул: "Нам хотелось бы, чтобы Европейский союз быстрее справился со своей внутренней турбуленцией, это и финансовые проблемы, и проблемы миграции, и Брексит. Потому что нам здесь, в нашем регионе, Европейский союз нужен как единый монолитный, мощный геополитический игрок, который мог бы быть для нас очень важным и надежным партнером. Я убежден, что тогда и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" сохранится и возрастет", - отметил глава МИД.

По его словам, Беларусь остается привержена "Восточному партнерству" и заинтересована в развитии самых тесных связей с Европейским союзом, в том числе в рамках "Восточного партнерства" и за его рамками. "Можете быть уверены в том, что мы всегда будем надежным партнером для ЕС", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил: "Что произойдет лет через 10-15, неизвестно. Я думаю, что никто не может об этом сказать, но не исключаю различного развития событий. Поэтому давайте сделаем все, чтобы как можно быстрее преодолеть большую конфронтацию, которая существует в нашем регионе и сделать все, чтобы больше работать объединительной повесткой дня нашего сотрудничества". -0-