Белорусские патриотические силы обратились к народам Литвы и Латвии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские партии, профсоюзы и общественные объединения направили обращение народам Литвы и Латвии, сообщает БЕЛТА.

"Скрепленные многочисленными эпизодами общей истории, связанные множеством культурных, торгово-экономических и просто семейных нитей, наши народы столетиями жили в дружбе и взаимопонимании. Трудолюбивым и рассудительным белорусам всегда не сложно было понять домовитых и хозяйственных латышей и литовцев. Мы столько лет жили в мире и дружбе, ездили в гости, искренне поздравляли друг друга с праздниками, гордились успехами. Не хотим враждовать и сейчас. Белорусы ничем и никогда не угрожали вам, и с нашей стороны вы никогда и ничего не опасались, - говорится в обращении. - Как же могло случиться, что веками проверенную дружбу и взаимопонимание, экономическое и гуманитарное сотрудничество поставили на грань существования амбиции некоторых представителей правящих элит в ваших странах? Разве можно было представить, что Государственный флаг Беларуси будут снимать со столичного флагштока латвийские политики, а Вильнюс станет официальным прибежищем тех, кто предал белорусский народ? Не кажется ли вам, дорогие соседи, что кто-то сознательно занимается подменой понятий и смыслов, вбивая клин в отношения между нашими странами? И делается это отнюдь не в Минске."

Авторам обращения непонятно стремление некоторых политиков и дипломатов Литвы и Латвии насолить близким соседям и партнерам в угоду брюссельской бюрократии.

"Ангажированные средства массовой информации твердят вам, что санкции против Беларуси продиктованы заботой о белорусском народе, который, дескать, нуждается в защите и покровительстве. Однако даже человеку, далекому от политики и экономики, очевидно, что санкции бьют в первую очередь по простым людям, по нашим семьям, детям. Какая же здесь демократия и забота о народе? Такая "забота" нам не нужна. Мы хотим просто жить на своей земле и сами определять свою судьбу, без давления извне. Недальновидные политики Вильнюса и Риги призывают затянуть экономическую удавку на шее белорусского народа. Но вам следует понять, что правило бумеранга никто не отменял, - отмечается в обращении. - Секторальные санкции в отношении Беларуси уже сейчас болезненно бьют по экономике ваших государств. Факты говорят сами за себя. Например, на белорусский транзит приходилась треть загрузки Клайпедского порта. "Беларуськалий" сможет легко заместить основной объем транзита, а проиграет Литва, из Клайпедского порта которой белорусский калий может уйти навсегда. И замену ему найти, скорее всего, будет невозможно. А зачем тогда эта мега-программа реконструкции Клайпедского порта на сотни миллионов евро, если исчезнут грузы, для которых вся эта реконструкция задумывалась?"

Также авторы обращения считают, что параллельно жертвой станет АО "Литовские железные дороги", четверть грузовых перевозок которого обеспечивает Беларусь. Министерство коммуникаций и транспорта Литвы уже заявляло, что литовская государственная железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai может потерять 20% грузооборота, или до 14 млн евро доходов в год. И это только по удобрениям. А еще нефтепродукты, сборы за использование железнодорожной инфраструктуры - это не один десяток миллионов евро.

"Неужели литовцам это выгодно? Тут явно чей-то сторонний интерес, но никак не литовский или белорусский. За этим по принципу домино пострадает и множество других предприятий. А ведь все могло бы быть совсем иначе, и от конструктивного сотрудничества двух стран выигрывали бы прежде всего простые люди. Наглядный пример у всех на виду. Как только появился проект Белорусской атомной станции, Минск сразу же предложил Вильнюсу совместно эксплуатировать АЭС с учетом высокой цены на электроэнергию в странах Балтии. Но вместо этого литовцы стали добиваться закрытия объекта. В итоге станция работает, Литва испытывает острый дефицит электроэнергии, а ее граждане, соответственно, страдают от высоких цен на нее, - подчеркивается в документе. - Было время, когда белорусские туристы обеспечивали пассажиропоток Вильнюсского аэропорта, который в народе стали называть "Минск 3". Сегодня авиакомпании, шарахающиеся от белорусского воздушного пространства, столкнулись с дополнительными затратами времени и топлива. А ведь еще совсем недавно, до пандемии коронавируса, рейсы между Минском и Ригой были крайне востребованы. И еще совсем недавно латвийский авиаперевозчик airBaltic планировал восстановить на этом маршруте до трех рейсов в неделю. Столько же должна была делать "Белавиа". По оценкам главы airBaltic Мартина Гаусса, если нынешняя ситуация затянется, латвийский авиаперевозчик потеряет около двух миллионов евро в год. Соответственно, и бюджет страны недополучит налоги от такого крупного плательщика. Вильнюсский "Акрополис", да и другие торговые центры - сколько белорусских денег проходило через их кассы? Ответ на этот вопрос всем прекрасно известен".

В обращении говорится, что белорусские пограничники надежно обеспечивали безопасность Литвы от наркотрафика и мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Сейчас Литва жалуется, что в последнее время страну накрыла волна нелегалов, следующих в ЕС транзитом через Беларусь.

"И если раньше мы брали на себя всю нагрузку по защите Литвы от них, то теперь, в условиях санкций, вряд ли сможем и дальше тратить огромные деньги на то, чтобы охранять вас от внешних угроз так, как это делалось раньше. В общем, лучше от санкций не стало никому. Как бы то ни было, но сотрудничество с Беларусью было очень выгодным и для Литвы, и для Латвии, давало работу вашим семьям, пополняло ваш государственный бюджет, из которого выплачиваются зарплаты учителям и врачам, пенсии старикам, пособия детям. Но даже не в деньгах счастье. Счастье - это когда сосед хороший. Готовый помочь в трудную минуту. Считающий соседей за людей, а не за чей-то "санитарный кордон". Уверенный, что с ними - соседями, Богом данными людьми, можно разговаривать и нужно договариваться, - уверены авторы обращения. - Беларусь с уважением отнеслась к европейской интеграции Латвии и Литвы, поскольку определять стратегический курс своего развития - суверенное право независимых государств. По той же причине наша страна рассчитывала и рассчитывает сегодня, что вправе ожидать подобного уважения к собственному пути развития".

Авторы обращения к народам Литвы и Латвии призывают не поддаваться влиянию извне, влиянию кучки беглых политиканов. "Все в ваших руках. Мы, белорусы, хотим и дальше жить в мире и согласии с другими странами и всеми народами. Приезжайте в Минск, в любой другой город Беларуси, чтобы собственными глазами увидеть настоящую жизнь белорусского народа. Не бойтесь, здесь красиво, спокойно и безопасно. Здесь не та страна, о которой вам рассказывают те, кто сегодня упорствует в своем желании поссорить наши народы. Мы призываем вас, дорогие друзья, донести эти мысли до политического руководства своих стран. Давайте вернем атмосферу добрососедства и взаимопонимания в наш общий европейский регион и будем смотреть друг на друга как добрые соседи, друзья и партнеры. Давайте прислушаемся к голосу разума и истинным устремлениям наших народов!", - резюмируется в послании.

К обращению к народам Литвы и Латвии присоединились республиканские общественные объединения "Патриоты Беларуси" и "Белая Русь", общественные объединения "Белорусский союз женщин", "Белорусский союз журналистов", "Союз писателей Беларуси", Федерация профсоюзов Беларуси, Информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил", Ассоциация общественных объединений "Белорусская конфедерация творческих союзов", Либерально-демократическая партия Беларуси и Республиканская партия труда и справедливости.

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