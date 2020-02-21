Белорусский дипломат в ООН назвал неотъемлемые факторы для достижения мира и согласия в Украине

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция Беларуси о необходимости мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины остается неизменной. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков на заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвященном ситуации внутри и вокруг Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Валентин Рыбаков подтвердил неизменную позицию Республики Беларусь о необходимости мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. В качестве неотъемлемых факторов достижения мира и согласия были названы прекращение насилия, недопущение вооруженных столкновений и соблюдение сторонами без предварительных условий минских договоренностей", - отметили в МИД.

Постоянный представитель Беларуси обратил внимание на актуальность инициативы нашей страны по обсуждению путей воссоздания нового масштабного международного диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами.-0-