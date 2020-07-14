Белорусский народ сам сделает свой выбор, без подсказки "доброжелателей" извне - МИД

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ сам сделает свой выбор, без подсказки "доброжелателей" извне. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будет определять ход избирательного процесса в Беларуси. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство. Поэтому для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать руководству Беларуси, а также грозить санкциями. Правда, по опыту могу сказать, что такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах", - подчеркнул Анатолий Глаз.

Официальный представитель МИД напомнил: Беларусь точно так же, как и все другие суверенные государства, проводит выборы для себя. "Белорусский народ сам сделает свой выбор без подсказки "доброжелателей" извне. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будет определять ход избирательного процесса в нашей стране, - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. - Мы открыты (и доказываем это на практике) для равноправного и взаимоуважительного диалога с нашими европейскими партнерами. И такой диалог идет, притом с позитивными результатами для каждой стороны, с прямым эффектом для граждан Беларуси и ЕС. Но это не значит, что мы потерпим давление на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более угрозы, откуда бы они ни исходили".

Что касается приглашения международных наблюдателей, Анатолий Глаз сказал: "Беларусь хорошо знает о своих обязательствах в рамках ОБСЕ. С этой организацией, а не с представителем Евросоюза в Беларуси, мы ведем соответствующий диалог по данной теме. И мы примем решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом".-0-