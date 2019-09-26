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Политика
26 сентября 2019, 22:34

Белорусско-германское торговое и инвестиционное сотрудничество обсуждено на встрече в МИД

Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с государственным секретарем федерального Министерства экономики и энергетики ФРГ Ульрихом Нусбаумом, который посещает Беларусь в сопровождении представительной делегации германских деловых кругов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время встречи рассмотрены состояние и перспективные направления дальнейшего развития белорусско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сторонами дана позитивная оценка актуальной динамики двустороннего взаимодействия, акцентирована важность налаживания прямых кооперационных связей. В том числе этому призвано способствовать проведение сегодня в Минске X Дня немецкой экономики с участием более 200 представителей деловых кругов Беларуси и Германии.-0-

Фото МИД

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