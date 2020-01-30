Белорусско-китайское экономическое взаимодействие будет усиливаться - Снопков

30 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайское экономическое взаимодействие будет усиливаться. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Николай Снопков, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае.

"Задача, поставленная Президентом, как всегда простая и глубокая, - дом политических белорусско-китайских взаимоотношений поставить на мощный фундамент глубокого экономического и торгового сотрудничества", - подчеркнул Николай Снопков.

Он рассказал, что еще неделю продолжит свою работу в прежней должности, чтобы ввести в курс дела нового заместителя главы Администрации Президента и реализовать те поручения, которые остались.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. "Китай - это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат", - заявил белорусский лидер сегодня во время назначения нового посла Беларуси в КНР.

Глава государства подчеркнул, что стоят важные задачи по развитию отношений с дружественным Китаем. "Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать. Упиваться своими успехами нельзя. Надо очень серьезно работать", - акцентировал внимание Президент.

До этого Николай Снопков занимал должность заместителя главы Администрации Президента Беларуси. Его сменил на данном посту Валерий Бельский, который ранее работал директором Института экономики Национальной академии наук.-0-