Более 2,3 тыс. национальных наблюдателей уже аккредитовано на парламентских выборах в Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная, территориальные и окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, по последним данным, аккредитовали 2359 национальных наблюдателей. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Партии к этому времени направили 91 наблюдателя. Больше всего КПБ - 75 человек. От общественных объединений аккредитовались уже 2145 наблюдателей. Здесь в лидерах профессиональные союзы (494), республиканское общественное объединение "Белая Русь" (484) и Белорусский республиканский союз молодежи (415). От граждан путем подачи заявлений направлено 86 наблюдателей, от трудовых коллективов - 37.

Аккредитованные при окружных избиркомах вправе присутствовать в этих комиссиях при приеме протоколов о результатах голосования на избирательных участках. Наблюдатель, направленный на заседания участковой избирательной комиссии, вправе в числе прочего вести наблюдение на соответствующем участке для голосования. Во время досрочного голосования и в день выборов наблюдатели вправе получать информацию о количестве избирателей, включенных в списки, и о числе принявших участие в голосовании.

Кроме того, аккредитацию на парламентских выборах в Беларуси получили 326 международных наблюдателей, в том числе 278 человек от СНГ, 42 - от БДИПЧ ОБСЕ. Иностранные эксперты вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, встречаться с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-