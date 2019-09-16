Более 5,8 тыс. участков образовано для голосования на выборах в Палату представителей

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва образован 5831 участок. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области создано 911 участков, в Витебской - 768, в Гомельской - 1009. В Гродненской области их образовано 669, в Минской - 982, в Могилевской - 739, в Минске - 707. Будучи за рубежом, белорусы смогут проголосовать на 46 участках.

По данным ЦИК, из более чем 5,8 тыс. участков для голосования 234 будут работать в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, в воинских частях - 17.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-