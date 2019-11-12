Более тысячи международных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК аккредитовала на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1001 международного наблюдателя. Такие данные размещены на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.
Больше всего наблюдателей на данный момент аккредитовано от СНГ (465) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (337). От Парламентской ассамблеи ОБСЕ к этому времени заявлено 83 эксперта, от ПАСЕ - 28, от Шанхайской организации сотрудничества - 17.
Аккредитацию наблюдателя на выборах в Беларуси получили 47 дипломатов, 21 представитель избирательных органов иностранных государств. Наблюдать за избирательной кампанией намерены также три независимых эксперта.
Кроме того, избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали почти 28 тыс. национальных наблюдателей: от политических партий (1,7 тыс.), общественных объединений (23,1 тыс.), трудовых коллективов (1,2 тыс.) и подавших заявления граждан (1,9 тыс.).
Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Во вторник, 12 ноября, стартовало досрочное голосование. Оно продлится по 16 ноября включительно. Выборы депутатов Палаты представителей пройдут в воскресенье, 17 ноября.-0-