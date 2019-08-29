Болтон о переговорах с Лукашенко: это была очень важная встреча

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал прошедшую встречу с Президентом Беларуси, которая продолжалась более 2 часов, очень важной. Об этом он заявил журналистам сегодня после встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Джона Болтона, были обсуждены самые различные вопросы. Стороны не пришли к конкретным решениям, вместе с тем подчеркнута важность состоявшейся дискуссии. "У нас была очень долгая дискуссия с Президентом Беларуси (примерно 2 часа 15 минут). Она охватила очень широкие темы - политику, экономику, вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире. Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы", - сказал советник Президента США.

Джон Болтон отметил, что у Беларуси и США есть определенные сложности в отношениях, и соответствующие вопросы обсуждались на встрече. Еще одной темой для беседы была новая геополитическая реальность в регионе и возможности совместной работы в этом отношении.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, обсуждалась ли возможность восстановления дипломатического представительства между Беларусью и США на уровне послов, советник американского Президента сказал: "Мы не обсуждали этот вопрос. Как вы знаете, у нас были сложные моменты в двусторонних отношениях, и нам нужно видеть прогресс в определенных сферах для того, чтобы у нас был прогресс в восстановлении дипломатического представительства. Я приехал сюда без намерения дать ответы на подобные вопросы. Но я очень благодарен Президенту за возможность встречи и проведения очень интересной и важной дискуссии".-0-