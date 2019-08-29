Болтон об отношениях с Беларусью: думаю, мы сможем найти общий язык

29 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил Президенту Беларуси обсудить вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, выразив мнение, что сторонам удастся найти общий язык. Об этом он заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал Джон Болтон. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".

Джон Болтон также отметил значительные изменения, произошедшие в отношениях между Беларусью и США, и назвал темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита. "История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с вами", - пояснил он, добавив, что с нетерпением ждет возможности обменяться мнениями по этим вопросам с Президентом Беларуси.-0-