Бордюжа: промедление с введением миротворцев ОДКБ в Казахстан могло бы привести к кратному росту числа жертв

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Промедление с введением миротворцев ОДКБ в Казахстан могло бы привести к кратному росту числа жертв в результате возникших беспорядков. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции экс-генеральный секретарь ОДКБ, председатель координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубоко убежден, что если бы было какое-то промедление, если бы такой запрос (о помощи со стороны Казахстана. - Прим. БЕЛТА) был на два-три дня позже, то в Казахстане было бы кратно больше жертв и кратно больший был бы экономический ущерб", - сказал Николай Бордюжа.

Он отметил, что молниеносность, с которой были введены миротворцы ОДКБ в Казахстан, обусловлена отработкой в рамках ОДКБ в течение многих лет всех механизмов принятия решений. Кроме того, регулярные учения сил ОДКБ позволили максимально быстро отреагировать на запрос руководства Казахстана.

"Убежден, что нестабильность в Казахстане повлекла бы нестабильность во всем Центрально-Азиатском регионе. А если учитывать нестабильный Афганистан, учитывать спящие террористические ячейки в государствах Центрально-Азиатского региона, то это имело бы очень серьезные последствия не только для центральноазиатских государств, но и для Китая и России", - подчеркнул Николай Бордюжа.-0-