Экс-генсек ОДКБ отметил блестящую подготовку белорусских миротворцев

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экс-генеральный секретарь ОДКБ, председатель координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа сегодня на пресс-конференции отметил блестящую подготовку белорусских миротворцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается подготовленности миротворцев: проводились неоднократно учения, в том числе и на территории Беларуси, и, конечно же, белорусские миротворцы показали себя с блестящей стороны, - сказал Николай Бордюжа. - Там, где мы отрабатывали учебно-боевые задачи различного характера, в том числе и проведение боевых операций, они тогда показывали себя с блестящей стороны. У меня нет сомнений, что есть какие-то проблемы с подготовкой у миротворцев не только Беларуси, но и России, Кыргызстана, Таджикистана - всех, кто участвовал в этой миротворческой операции (в Казахстане. - Прим. БЕЛТА)".

Касаясь темы возможного участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН, Николай Бордюжа отметил, что этот вопрос обсуждается уже около 8 лет со структурами всемирной организации. "Миротворцы ОДКБ взяты на учет в ООН, то есть они будут задействованы в случае необходимости", - сообщил он.

"Сегодняшнее состояние миротворческого контингента ОДКБ говорит о том, что их можно задействовать в операциях Организации Объединенных Наций", - резюмировал экс-генсек ОДКБ.-0-

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