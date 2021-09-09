Борисов: страны ОДКБ серьезно продвинулись в плане оснащения КСОР ОДКБ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства Организации Договора о коллективной безопасности серьезно продвинулись в плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ). Об этом заявил вице-премьер России, председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Юрий Борисов по итогам заседания этой комиссии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, на заседании был подписан "ряд важных документов, которые способствуют интеграции, совместным действиям государств в области обеспечения коллективной безопасности". Юрий Борисов подчеркнул важность таких действий в связи с ситуацией, которая складывается в Центральной Азии.

"Мы оценили наличие сил и средств, которые при необходимости могут быть вовлечены в парирование тех или иных угроз. Угрозы, как известно, могут быть связаны с проникновением террористических группировок через границы наших стран под различными видами, в том числе и под видом беженцев. Эти вопросы требуют соответствующей подготовки, укрепления наших границ, у нас для этого достаточно сегодня сил и средств", - заверил председатель комиссии.

Документы, подготовленные по итогам работы Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, будут представлены для рассмотрения главам государств организации на предстоящей 16 сентября встрече в Таджикистане.-0-

Фото Рамиля Насибулина

Страны ОДКБ в связи с ситуацией в Центральной Азии намерены дополнительно оснастить КСОР современным вооружением