Боровик о закрытии консульства в Нью-Йорке: политическую конфронтацию начали не мы, а американцы

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обоюдную политическую конфронтацию начали не мы, а американцы. Такое мнение "СБ. Беларусь сегодня" высказал политолог Вадим Боровик, комментируя требование США о закрытии нашего генерального консульства в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

"Обыватель зачастую рассуждает, что где-то далеко, в верхах, происходит недопонимание, правительства делают заявления… А реально это касается интересов конкретных граждан. Консульство выполняет серьезные функции - выдача виз, оформление актов рождений, других важнейших документов. Удобно, когда у страны есть консульство в таком крупном городе. Но, видите, по политически мотивированным причинам американская сторона потребовала закрыть наш орган. И эту обоюдную политическую конфронтацию начали не мы. Начали ее американцы, когда вмешались в наши выборы, оказывали экономическое и политическое давление", - отметил политолог.

Он напомнил, что Беларусь заинтересована в долгосрочном стратегическом сотрудничестве со всеми странами. Но политика доминирования и силового навязывания своих взглядов США отталкивает не только Беларусь, но и других. А на первичном уровне страдают люди: с неудобствами столкнутся и те, кто проживает или пребывает на территории Штатов, и сами американцы, желающие посетить Беларусь.

"В любом случае за каждой острой фазой наступает время переговоров и выстраивания отношений. Мы находимся в центре Европы, играем в регионе очень важную роль. И рано или поздно придется договариваться, поэтому лучше избегать конфронтаций и находить общий язык по всем вопросам. Будем надеяться, что скоро вопрос с нашим консульством в США разрешится позитивно", - резюмировал Вадим Боровик.

В свою очередь политолог Алексей Дзермант заявил, что США изначально не были настроены на конструктив. "На фоне того, что происходит в наших отношениях, все логично. Соединенные Штаты откровенно пытаются вмешиваться в наши внутренние дела. Посол Джулия Фишер должна была, но не прибыла к нам из-за поддержки беглых оппозиционеров, которые скатились уже, по сути, к совершению уголовно наказуемых деяний. Наш МИД отозвал агреман на назначение ее послом. То есть США изначально не были настроены на конструктив. Сокращение численности дипломатического персонала и вообще диппредставительств - следствие их деструктивного поведения".

Эксперт подчеркнул, что ответ на такое решение должен быть только зеркальным, как и принято в дипломатической практике. "Ровно настолько сократить число американских дипработников в нашей стране. Если американцы не заинтересованы в расширении контактов с нами, мы должны отвечать так же. Но, учитывая историю с послом, думаю, что эта ситуация затянется достаточно надолго - пока США не перейдут к более конструктивной позиции в отношении нас. Мы же не можем самовольно заниматься консульской деятельностью на территории Соединенных Штатов. Да, от такого решения будут страдать граждане, но вина за это - на США. Мы сделали все, чтобы улучшить отношения с ними. И такой период у нас был, мы видели контакты на высоком уровне. Но после выборов все изменилось - и не Беларусь в этом виновата, - сказал Алексей Дзермант. - США сами своими действиями ухудшают положение наших граждан. И своих тоже - немало американцев путешествовало, проживает в нашей стране. Это решение отразится и на них".-0-