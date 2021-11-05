Брич: принятые интеграционные программы укрепят суверенитет СГ на международной арене

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые интеграционные программы укрепят суверенитет Союзного государства на международной арене. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич, комментируя итоги ВГС.

"Вчера Высший государственный совет Союзного государства принял 28 программ интеграции, над которыми политики работали около трех лет. Беларусь и Россия достигли договоренностей по вопросам торгово-экономического, оборонного и миграционного сотрудничества, а также по некоторым другим направлениям совместной работы. Меня как председателя Постоянной комиссии по экономической политике весьма обрадовал факт достигнутого консенсуса в развитии совместного экономического пространства, которое позволит нашим странам создавать равные условия ведения бизнеса, - отметил Леонид Брич. - Это касается принятия единых правил поставок продукции на рынок Союзного государства. Здесь нельзя обойтись без выработки общих принципов налогообложения и гармонизации законодательства в таможенной сфере. Полагаю, это будет способствовать росту товарооборота, что является обоюдовыгодным в современных пандемических реалиях и при санкционном давлении Запада".

Парламентарий выразил надежду, что принятые интеграционные программы в рамках Союзного государства позволят в ближайшее время перейти от теоретических обсуждений и принятия международных договоров в практическую плоскость, что укрепит суверенитет Союзного государства на международной арене.-0-