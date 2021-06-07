Демидов: чиновники Европы и США, вводящие санкции против Беларуси, подвержены мании величия

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чиновники Европы и США, вводящие санкции против Беларуси, подвержены определенной мании величия, считая коллективный Запад "венцом мироздания". Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов.

По его мнению, в 2020 году на Беларусь была направлена многоплановая и многоуровневая атака - гибридная война. Одним из ее компонентов является введение экономических санкций, цель которых - нанесение ущерба нашим предприятиям, препятствование их деятельности.

"В результате инициаторы пытаются решить сразу несколько задач. Во-первых, снизить уровень жизни населения из-за того, что предприятия, на которых работают люди, потеряют традиционные рынки сбыта своей продукции, возникнут трудности с приобретением сырья, комплектующих и так далее. В результате будут подогреваться протестные настроения и население, по мнению инициаторов, должно снести государственную власть и "кинуть страну к ногам победителей". Параллельно активно занимаются освобождающиеся рыночные ниши, а белорусская промышленность обрекается на уничтожение. Санкции против Беларуси также рассчитаны на экономическое и психологическое давление, разжигание ненависти и недоверия. Введением их США и ЕС провозглашают себя "сообществом исключительных наций", которое может ограничивать права других людей без суда и следствия, - считает сенатор. - Чиновники Европы и США, вводящие санкции против Беларуси, подвержены определенной мании величия, считая коллективный Запад "венцом мироздания". Хотя по всем показателям - и экономическим, и социальным, и политическим, и демографическим, а также нравственным и духовным - Запад практически полностью утратил лидерские позиции. Бесцеремонность во внешней политике лишь подчеркивает их абсолютную деградацию".

Дмитрий Демидов подчеркнул, что под лозунгами демократии и свободы, соблюдения либеральных прав Беларусь хотят заставить отказаться от своего пути, своей истории и традиций, согласиться с подчиненным положением перед "цивилизованным" Западом.

"Но это тупиковый путь. Мы будем жить по законам, присущим нашему менталитету, нашему пониманию добра и справедливости, нашей вере. Мы не допустим вандализма, надругательства над нашей страной, ее историей и государственной символикой, национальными основами и традициями. У Беларуси есть опыт не только работы, но и динамичного развития в условиях внешних санкций. Как граждане, так и государство, предприятия ищут новые пути развития для себя и за счет этого опережают конкурентов. Перед нами открыты огромные рынки России, Китая и многих других динамично развивающихся стран, на которых мы и так успешно и эффективно работаем. Много вопросов, над которыми надо ускоренно работать, находятся в области импортозамещения и локализации производства. Вводимые санкции вряд ли нанесут серьезный ущерб экономике нашей страны, но послужат катализатором для решения таких вопросов, - отметил сенатор. - В этой ситуации наступает время активной и инициативной работы, время новых возможностей. Думаю, большинство народа сплотится в этой ситуации и будет поддерживать суверенитет, независимость и самостоятельность во внешней и внутренней политике вопреки этому давлению".-0-