Денисенко вручил верительные грамоты Президенту Таджикистана

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко 3 ноября вручил верительные грамоты Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Эмомали Рахмон выразил удовлетворение динамично развивающимися в настоящее время белорусско-таджикскими отношениями и подчеркнул, что Таджикистан придает особое значение дальнейшему расширению дружественных связей и многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь.

Президент Таджикистана пожелал послу Беларуси удачи в дальнейшем укреплении взаимоотношений между двумя странами.-0-