Депутат Шевченко: украинцы и белорусы - близкие народы, их не разделить, что бы ни происходило

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народы Украины и Беларуси очень близки, их не разделить, что бы ни происходило и кто бы ни был у власти. Такое убеждение высказал народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

​Украинский политик в первую очередь поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи: "Для меня это очень высокая честь. Даже с точки зрения дипломатии: когда Президент республики, государства принимает простого депутата - это очень знаковое событие для меня".

​"Но вы не простой депутат, - заметил на это Александр Лукашенко. - Вы сторонник наших отношений. Мы же видели это. Вы не боялись идти против течения, потому что вы считали, что белорусско-украинские отношения - это на века".

По мнению украинского депутата, народы Беларуси и Украины переживают нечто подобное тому, что происходило в Киевской Руси. "Когда было раздробление и внешний фактор, вектор мешал, и нас, братские народы, разделяли. Потом мы теряли государственность и были под гнетом других государств и так далее", - отметил Евгений Шевченко.

​Вместе с тем он предупредил, что не претендует на заявления от имени всего украинского народа, но выражает точку зрения значительной его части.

"Я считаю, что Украина и Беларусь - два самых близких народа. И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить, - сказал Евгений Шевченко. - Меня многие могут обвинить, якобы я говорю за весь украинский народ. Но я знаю (и социология это показывает), что украинцы, в смысле политической нации, большой нации, не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживают в Украине, тяготеют и любят Беларусь, белорусский народ. И они внутренне, даже те, кто не может сказать этого, сопротивляются тому, что происходит".

"Я просто выражаю мнение этих людей. Я не говорю, что это большинство или меньшинство. Но их очень много. Социологи показывают, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим Президентом в Украине. Это же не просто так. Это социология, это наука. Поэтому делать такие заявления, как делают некоторые наши политики - недопустимо", - уверен депутат.

Он также пояснил, для чего публично выражает свое мнение, настаивая на укреплении белорусско-украинских отношений. "Это опасно, это не приветствуется. Я сейчас приеду, и определенные СМИ будут на меня грязь лить, - заметил политик. - Но люди должны видеть кого-то, кто не боится, кто ведет за собой и показывает другой путь. Потому что идет к тому в Украине, что эти нарративы, постоянное информационное давление - люди просто теряют веру, надежду на прагматизм, здравый смысл. Вся политика, которая направлена на разрушение связей, - экономических, дружественных, с соседями - никогда ничего хорошего не принесет. У меня политика такая: я считаю, что мы должны наладить отношения через дипломатию со всеми, кто нас окружает".-0-

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко